A carregar o vídeo ...

Diogo Ribeiro foi recebido como um herói esta manhã no aeroporto de Lisboa. O jovem nadador, que se sagrou campeão mundial dos 50 e dos 100 metros mariposa no Mundial de Doha, o melhor resultado de sempre da natação portuguesa, tinha à sua espera muitos amigos, elementos da federação e do Benfica, jornalistas, bem como alguns curiosos.