À quarta internacionalização, Diomande estreou-se a marcar pela Costa do Marfim, num particular diante da Serra Leoa, disputado em San Pedro. O central do Sporting integra o onze dos elefantes e assinou o primeiro golo na sequência de um livre lateral, marcado por Boga, que o jovem jogador leonino desviou de cabeça para o fundo das redes.