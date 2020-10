A carregar o vídeo ...

O Sporting B saiu com um nulo do terreno do Oriental Dragon, na Moita, em jogo a contar para a 3ª jornada da Série G do Campeonato de Portugal. No final do encontro, os jogadores leoninos fizeram questão de agradecer à claque 'Directivo XXI', que estava presente no estádio [Vídeo: Record/Ricardo Lopes Pereira]