Diretamente para os 'apanhados': o golo que valeu o empate às Ilhas Faroé diante de França

Se o empate entre Ilhas Faroé e França, na qualificação para o Europeu de Sub-21 foi um verdadeiro escândalo, a forma como a modesta seleção do norte europeu chegou à igualdade é digna de um momento de apanhados. Mais incrível de tudo é que este foi o único remate das Ilhas Faroé no jogo... Bem, será que se pode considerar um remate? E, já agora, um conselho: veja este vídeo com som, só para desfrutar dos comentários eufóricos dos comentadores locais.