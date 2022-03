A carregar o vídeo ...

, na Arábia Saudita, a pouca distância do circuito onde amanhã vai decorrer o Grande Prémio de Fórmula 1, deixou as equipas em sobressalto. Os diretores da Haas, da Aston Martin, da McLaren e da Ferrari falaram à Sky sobre a segurança e as condições que lhes foram dadas para a prova se realizar. (Vídeo Sky)