Dirigente do Flamengo confirma reuniões com treinadores portugueses

A carregar o vídeo ...

Bruno Spindel, diretor executivo do futebol do Flamengo, viajou esta sexta-feira para a Europa e confirmou que vai ter reuniões com treinadores portugueses e espanhóis. As notícias apontam Carlos Carvalhal, Leonardo Jardim e o espanhol Domenec Torrent como os favoritos, mas o dirigente do clube brasileiro preferiu não comentar nomes. Em Portugal já se encontra Marcos Braz, outro dirigente do Mengão. [Imagens: Canal Venê Casagrande no YouTube/ O Dia]