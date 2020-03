Dirigente do Milheiroense banido durante um ano por esta brutal agressão a um jogador nos distritais

A carregar o vídeo ...

Duarte Gomes, antigo árbitro de futebol, revelou que Luís Santos, dirigente do Milheiroense, foi banido por um ano dos estádios de futebol (e ainda obrigado a apresentação na esquadra policial da zona de residência à hora dos jogos do Milheiroense e a 90 horas de trabalho comunitário) após esta brutal agressão a um jogador do Romariz em outubro do ano passado, numa partida da 2.ª divisão distrital de Aveiro. "Depois de punido com 250€ de multa e 1 ano de suspensão pelo CD da AFA, o Ministério Público aplicou-lhe agora sanções que devem servir de exemplo sobre como deve atuar a justiça no país", referiu Duarte Gomes no seu Facebook, acompanhando a publicação do vídeo da agressão.