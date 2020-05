Discute com funcionária de supermercado e acaba detido após pancadaria com PSP

Um homem, de 55 anos, foi detido, quinta-feira ao final da tarde, no Pingo Doce, da rua Paulo Gama, na Foz do Douro no Porto, após uma discussão com uma funcionária. Tudo aconteceu às 19h30.O vídeo a que o Correio da Manhã teve acesso mostra um PSP a agredir um homem junto à caixa do supermercado. Segundo a PSP, o indíviduo terá começado uma discussão com uma funcionária e o agente, que estava em trabalho gratificado, apercebeu-se da situação e abordou o homem. A Polícia de Segurança Pública indica que o homem reagiu mal, começou a injuriar o agente e a agredi-lo, levando a uma intervenção musculada. O agente teve pedir reforços e o homem acabou detido.