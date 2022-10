«Disseram que eu era um lixo»: Gil Vicente lança campanha de combate ao ódio no desporto

A carregar o vídeo ...

O Gil Vicente vai realizar, no dia 30 de outubro no encontro frente ao Sp. Braga - 20h30 -, uma campanha de cariz social e ético chamada "Dá vida ao que te faz feliz", com o principal objetivo de combater o "ódio e agressividade presentes nos recintos desportivos nacionais". Para tal, os jogadores de ambas as equipas entrarão em campo com uma criança/atleta cada, e cada uma delas irá vestir uma camisola com uma das letras do slogan. (Vídeo: Gil Vicente)