Dizem que Hazard perdeu 4 quilos... mas será mesmo assim?

A forma física de Eden Hazard há muito que é tema de conversa em Espanha e esta terça-feira a emissora LaSexta deu conta de que o belga teria perdido 4 quilos nas últimas semanas. O problema foi que o Real Madrid mostrou o vídeo do treino de hoje, onde a condição do belga continua algo... 'duvidosa'. De tal forma que o 'AS' até atira em título: "dizem que Hazard volta melhor e com menos 4 quilos: julguem vocês mesmos"...