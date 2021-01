Djokovic apareceu na varanda do hotel e os fãs... até dançaram

A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic já se encontra em Melbourne e cumpre quarentena no hotel antes do Open da Austrália, estando impedido de sair até para treinar. Esta sexta-feira, o tenista sérvio, lider do ranking mundial, apareceu na varanda da unidade hoteleira e deixou em delírio dezenas de fãs que aguardavam ansiosamente uma oportunidade de ver o ídolo 'de perto' e até dançaram quando o líder do ranking mundial lhes acenou. [Vídeo: Twitter]