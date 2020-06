Djokovic brilha num estádio... cheio na Sérvia

A carregar o vídeo ...

O sérvio Novak Djokovic, n.º 1 mundial de ténis, voltou às vitórias perante o seu público, ao triunfar na 1ª jornada da fase de grupos do Adria Tour, um conjunto de torneios de exibição que estão a decorrer nos Balcãs. O sérvio, de 33 anos, derrotou o seu amigo e compatriota Viktor Troicki por 4-1 e 4-1 (a fase de grupos do torneio é jogada com ‘short sets’ até aos quatro jogos), numa jornada que contou ainda com vitórias de Dominic Thiem (sobre Damir Dzumhur, que se lesionou após dois jogos) e Alexander Zverev (bateu Filip Krajinovic após levar um pneu 0-4 no primeiro set). Nas bancadas, 4 mil pessoas sem máscara nem distância de segurança viram ‘Nole’ jogar em Belgrado pela 1ª vez desde abril de 2017 (quartos-de-final da Taça Davis contra a Espanha).