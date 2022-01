A carregar o vídeo ...

por ter entrado no país sem ter sido vacinado contra a covid-19, Novak Djokovic aterrou durante a última madrugada no aeroporto do Dubai, onde não faltaram fãs a quererem tirar fotografias com o tenista sérvio. O número um mundial vai falhar, assim, o Open da Austrália, o primeiro torneio do Grand Slam da temporada. (Vídeo CNBC/Twitter)