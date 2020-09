Djokovic debaixo de jogo: Em 2016 teve gesto idêntico e riu-se de uma possível desqualificação

A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic está novamente no centro da polémica. O tenista sérvio foi desqualificado do US Open , no domingo, por ter acertado com a bola na juiz de linha . Djokovic já pediu desculpa publicamente, mas os críticos recordam que o tenista já tinha sido avisado, por comportamento semelhante durante Roland Garros em 2016 e na altura o tenista sérvio, que recebeu apenas uma advertência por abuso de raqueta, riu-se e irritou-se com um jornalista que o confrontou.