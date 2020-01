Djokovic deixou Federer sem resposta: a jogada que corre mundo

A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic, segundo classificado do ranking mundial, qualificou-se esta quinta-feira para a final do Open da Austrália , ao vencer Roger Federer, número três do mundo, nas meias-finais do primeiro Grand Slam de 2020. O tenista sérvio que detém um recorde de sete títulos em Melbourne Park (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 e 2019), impôs-se ao suíço em três sets, pelos parciais de 7-6 (1), 6-4 e 6-3, após duas horas e 18 minutos de confronto e de jogadas como... esta [Vídeo Omnisport]