Djokovic embarca em nova loucura de cortar a respiração

Novak Djokovic partilhou no Instagram o mais recente desafio que realizou com Wim Hof, atleta holandês que leva a cabo aventuras extremas na natureza. O tenista sentou-se durante 1.45 minutos nas águas gélidas de um rio no norte de Itália, usando apenas uns calções. "A cabeça é tudo. A prática de banhos de gelo pode parecer uma loucura, eu sei, mas é realmente benéfica para treinar a mente e o corpo. É eficaz para o stress diário das nossas vidas", explicou o jogador sérvio, vencedor da última edição do Open da Austrália. (Vídeo Instagram)