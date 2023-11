A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic conquistou este domingo, pela sétima vez na carreira, as ATP Finals ao bater na final o italiano Jannik Sinner, em dois sets. Após o encontro, que decorreu em Turim, Itália, o tenista sérvio esteve à conversa com Rafael Leão e Ismae¨l Bennacer, jogadores do Milan; o tenista sérvio elogiou mesmo o internacional português... [Vídeo Instagram Serie A]