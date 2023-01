Djokovic exaltou-se e pediu ao irmão para deixar court a meio da final de Adelaide

A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic esteve em destaque na final do torneio de Adelaide, mas não apenas por ter vencido e igualado o registo de Rafael Nadal com 92 títulos ATP na carreira. Após ter perdido o primeiro set, frente a Sebastian Korda, o tenista sérvio começou a gritar "Fuori! Fuori!" [fora, fora, em italiano] em direção à sua box, onde estava o seu treinador e o irmão, como se pode ver neste vídeo do 'The Guardian'. Não ficou bem claro a quem se referia, mas o que é certo é que, pouco depois, o irmão de Djokovic levantou-se e saiu do court.