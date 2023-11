Djokovic interrompe entrevista após vitória no Masters 1000 de Paris para... confortar Dimitrov

A carregar o vídeo ...

O tenista sérvio Novak Djokovic conquistou este domingo o sétimo Masters 1000 de Paris da sua carreira após bater o búlgaro Grigor Dimitrov, em dois sets. A disputar a primeira final num Masters 1000 em seis anos e depois de se exibir a um grande nível durante toda a semana, Dimitrov não se conseguiu conter e, depois do jogo, acabou por ficar em lágrimas. O tenista sérvio, atual número um do ranking mundial, não ficou indifirente e interrompeu a entrevista pós-jogo para dar um abraço ao búlgaro (17.º do ranking ATP). Um gesto bonito de fair-play entre dois dos melhores tenistas do mundo. [Vídeo Twitter/Tennis TV]