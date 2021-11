A carregar o vídeo ...

Novak Djokovic ficou em êxtase com o apuramento da Sérvia para o Mundial'2022, graças ao triunfo deste domingo frente a Portugal . O líder do ranking mundial de ténis está em Turim (Itália), onde segunda-feira inicia a participação nas ATP Finals, e celebrou como um 'louco' no quarto de hotel. [Vídeo: Twitter]