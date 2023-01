Do 1.º pelo Sporting aos hat-tricks "inacreditáveis": Ronaldo lembra golos e jogos especiais da carreira

A carregar o vídeo ...

No âmbito de uma campanha de um site de resultados e estatísticas desportivas, Cristiano Ronaldo é desafiado a recordar alguns dos golos e jogos mais especiais da sua vida: do primeiro golo como profissional pelo Sporting (aos 17 anos) às conquistas da Liga dos Campeões pelo Manchester United e Real Madrid e ao triunfo de Portugal na final do Euro'2016 - "provelmente, o troféu mais importante da minha carreira", afirma