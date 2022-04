A carregar o vídeo ...

Charles Leclerc conquistou mais um triunfo para a Ferrari, numa corrida onde o campeão do Mundo, Max Verstappen, foi forçado a abandonar. Carlos Sainz também não acabou e a Mercedes colocou um homem no pódio, mas não foi Lewis Hamilton. Veja os melhores momentos do, disputado esta manhã. (Vídeo F1)