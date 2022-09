Do abraço especial a Pinto da Costa ao cântico vindo das bancadas: a homenagem a Futre no Metropolitano

A carregar o vídeo ...

O antigo internacional português, Paulo Futre, foi esta quarta-feira alvo de uma homenagem no Metropolitano, horas antes do embate entre Atlético Madrid e FC Porto, dois clubes que moram no coração do ex-futebolista. Já no relvado que será palco para o jogo de hoje, Paulo Futre teve direito a cumprimentos de Vítor Baía, Nélson Puga e Pinto da Costa e ainda um cântico dos adeptos portistas já presentes nas bancadas do estádio do 'Atléti'. [Vídeo: FC Porto e Record]