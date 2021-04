A carregar o vídeo ...

A ascensão de Tiago Tomás no Sporting não passa despercebida por essa Europa fora e esta quinta-feira o jornal italiano 'Gazzetta dello Sport' analisa, em vídeo, as caraterísticas do jovem avançado de 18 anos e até o compara a Cristiano Ronaldo . [Vídeo: Gazzetta dello Sport]