O Benfica publicou esta terça-feira um vídeo nas redes sociais onde mostra os bastidores da visita ao reduto do Sp. Braga, desde a viagem a partir do Seixal, ao apoio sentido na autoestrada, passando pelo treino de ativação e ainda todas as emoções da partida, onde as águias venceram por 2-0.