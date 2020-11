Do banho no relvado ao discurso emocionado: Jorge Jesus venceu a Libertadores pelo Flamengo há um ano

A carregar o vídeo ...

Foi a 23 de novembro de 2019 que Jorge Jesus levou o Flamengo à conquista da Taça Libertadores após bater o River Plate, por 2-1, na final da prova com dois golos de Gabigol. Reveja alguns dos melhores momentos da conquista do treinador português e um dos dias mais marcantes na história do clube carioca. [Vídeo: Flamengo / Instagram]