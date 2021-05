Do céu ao inferno: adepto do Chelsea festejava o golo até que o VAR lhe tirou o sorriso

A carregar o vídeo ...

O Chelsea perdia, por 0-1, a um minuto dos 90' quando Ben Chilwell empatou o marcador. A festa por parte dos adeptos dos blues no estádio foi enorme... mas não contavam que o golo pudesse ser anulado pelo VAR, tal como viria a acontecer. Este domingo, as imagens de um adepto do Chelsea - que festejava efusivamente nas bancadas do Wembley Stadium - tornaram-se virais pelas várias reações que próprio foi tendo ao longo de 61 segundos de vídeo. Perceba porquê. No final, a Taça de Inglaterra 'caiu' para o Leicester.