O Barcelona precisou de 'puxar dos galões' para bater o Elche, por 2-1, algo que conseguiu com uma reviravolta no marcador no segundo tempo. No balneário foi natural a festa dos jogadores e equipa técnica e até Joan Laporta se juntou. Entre os abraços dados pelo presidente dos catalães, destaque para o forte abraço a Xavi Hernández. [Vídeo: One Football]