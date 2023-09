Do discurso de Bruno Fernandes ao diálogo entre Ricardo e Diogo Costa: os bastidores do Eslováquia-Portugal

A carregar o vídeo ...

Através das redes sociais, a FPF partilhou este domingo os bastidores do encontro entre Portugal e Eslováquia, a contar para a fase de qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 e que terminou com um triunfo português por 1-0, com golo de Bruno Fernandes. Em dia de aniversário, o médio discursou aos seus companheiros de equipa antes da partida, como é possível ver no vídeo hoje disponibilizado pela Seleção e que conta com quase 8 minutos de duração. Destaque ainda para um breve momento que mostra um diálogo entre Ricardo, ex-internacional luso, e Diogo Costa ao intervalo da partida, numa conversa entre guarda-redes. [Vídeo: FPF]