Do drible ao afundanço: João Félix impressiona no basquetebol e até diz com quem aprendeu

Tem toques de classe no relvado, mas também impressiona no basquetebol. João Félix publicou, esta segunda-feira, um vídeo nas redes sociais onde aparece em bom plano num 1vs1 com um amigo, acabando em estilo com um 'afundanço'. Na publicação, o avançado do Atlético Madrid faz referência a um dos seus jogadores de NBA favoritos, Trae Young, dos Atlanta Hawks. [Vídeo: Instagram / João Félix]