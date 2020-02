Do Famalicão desde "pequenino": o vídeo que está a dar que falar nas redes sociais

A carregar o vídeo ...

No dia a seguir à eliminação da Taça de Portugal, aos pés do Benfica, o Famalicão recorreu às redes sociais para, em vídeo, explicar aos adeptos e ao futebol português em geral o que é ser "do Famalicão".



Contando, em pouco tempo, a história de dois jovens adeptos que foram ao jogo e que são, segundo o emblema minhoto, o exemplo de ser adepto do clube "desde pequenino", o Famalicão passou para fora aquilo que diz ser o seu ADN. [Vídeo: Famalicão]