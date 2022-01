Do furo à complicada queda numa duna: Miguel Barbosa relata "difícil" 9.ª etapa do Dakar

A carregar o vídeo ...

Na nona etapa do 44º Rali Dakar com 287 km cronometrados, com início e fim em Wadi Ad-Dawasir, a dupla do BP Ultimate Vodafone Team, Miguel Barbosa/Pedro Velosa apostava em ter um segundo dia sem problemas. Mas eles apareceram num buraco nas dunas de onde foi difícil retirar a Toyota Hilux T1 Overdrive. Valeu um gesto de solidariedade de um outro concorrente. O Dakar também é assim!