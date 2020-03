A carregar o vídeo ...

Jogaram juntos no V. Guimarães, mantiveram a amizade e agora estão bem longe na Europa. Cafu representa os gregos do Olympiacos, Xande Silva os ingleses do West Ham. Record ligou Lisboa, Atenas e Londres numa videochamada para saber como estão a lidar com a paragem, ao mesmo tempo que não deixam de fazer planos para o futuro.