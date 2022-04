Do "há tudo por fazer" ao "e se corre bem?": Sporting assinala os 100 jogos de Amorim

A carregar o vídeo ...

No jogo de ontem frente ao Tondela ( vitória por 3-1 ), Rúben Amorim atingiu um marco especial nesta passagem pelo Sporting: 100 jogos pelo leão, número redondo que os leões assinalaram hoje neste vídeo. O técnico, que 20 anos depois devolveu um título de campeão a Alvalade, tem um registo invejável e aproxima-se de nomes icónicos do futebol português. Pela formação leonina, o técnico de 37 anos somou 73 vitórias em 100 encontros, o que lhe confere o registo de 73% de triunfos. Esta marca coloca o jovem treinador apenas atrás de Jimmy Hagan, Joseph Szabo e Artur Jorge nos técnicos com melhores percentagens de vitórias nos grandes, em 100 ou mais jogos.