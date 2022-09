Do hábito que deve ser "como lavar os dentes" ao dado preocupante: Moedas realça importância do desporto

A carregar o vídeo ...

Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, realçou a importância que o desporto deve ter na vida dos portugueses e fez até uma comparação com um hábito comum a todos: lavar os dentes. O autarca falou com Record à margem do treino que realizou na quarta-feira com o grupo 'Correr Lisboa', com vista à São Silvestre El Corte Inglés - que conta com o apoio do nosso jornal - que decorrerá a 31 de dezembro de 2022.