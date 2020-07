A carregar o vídeo ...

Eis o momento pelo qual Jürgen Klopp, todos os jogadores e adeptos do Liverpool esperavam. Os reds golearam esta quarta-feira o Chelsea () no último jogo da temporada em Anfield na noite de consagração. Veja as incríveis imagens da festa dos reds dentro e fora do mítico estádio de Liverpool. [Vídeo: DAZN]