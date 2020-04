Do 'irmão' Diogo Leite à aventura na Bélgica: as confissões de Diogo Queirós

A carregar o vídeo ...

Diogo Queirós é jogador do FC Porto e está emprestado aos belgas do Mouscron. Esteve à conversa com os jornalistas João Seixas e Pedro Gonçalo Pinto, num PodCast Record onde abordou o atual momento de pandemia mundial que vivemos, mas também as histórias mais interessantes da carreira. Do grande amigo Diogo Leite à adaptação à Bélgica, nada ficou por dizer neste diálogo diferente e que acabou com alguns conselhos sobre... Call of Duty. A não perder!