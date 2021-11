A carregar o vídeo ...

Cole Stockton confirmou o seu estatuto de goleador da League One e do Morecambe, ao marcar este sábado um daqueles golos para ficar na memória. Diante do Fleetwood Town, Stockton não só marcou o golo da vitória por 2-1 aos 90'+4, como fê-lo com um remate... do meio campo.