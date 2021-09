Do meio campo para a glória: jogador do Freamunde marca golaço para ver e rever

A carregar o vídeo ...

O Freamunde venceu no domingo o Vila Caiz, para o Distrital do Porto, com um remate ainda antes do meio campo, por intermédio de Pedro Martins, um especialista neste tipo de golos. O médio centro, de 23 anos, partilhou o golo da vitória (1-0) frente ao Vila Caiz no seu Facebook, num vídeo em que é audível alguém a antecipar o desfecho mal o remate é efetuado, e nos comentários os amigos comungam da opinião de que os guarda-redes às vezes facilitam porque não conhecem o Pedro Martins.