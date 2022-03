Do meio da rua e em 'excesso de velocidade': o grande golo de Bebé no Betis-Rayo Vallecano

Bebé, avançado português do Rayo Vallecano, empatou aos 80 minutos do jogo com o Betis a eliminatória da meia-final da Taça do Rei de Espanha entre as duas equipas. O internacional sub-21 português em seis ocasiões assumiu a execução de um livre direto e, do meio da rua, atirou sem hipóteses para o guardião do Betis. Contudo, o golo do português seria insuficiente para o Rayo, que sofreu o 1-1 já nos instantes finais do encontro e acabou por ser eliminado da prova. [: Sport TV]