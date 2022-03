O Palmeiras garantiu a presença, pelo terceiro ano consecutivo, na final do Campeonato Paulistão, depois de bater no sábado o Red Bull Bragantino, por 2-1. Abel Ferreira esteve sempre muito agitado no banco e, já perto do fim do encontro, pediu insistentemente 'cabeça' aos jogadores. [Vídeo: One Football]