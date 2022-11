Jogadores da Seleção Nacional desenharam-se uns aos outros e este foi o resultado

A carregar o vídeo ...

Os 26 jogadores chamados por Fernando Santos para representar Portugal no Mundial do Qatar tiveram a tarefa de transportar o talento dentro das quatro linhas... para as folhas de A4. O desafio colocado aos internacionais foi simples: formaram-se duplas e cada um teve de desenhar o rosto do parceiro 'modelo'. O resultado foi surpreendente e será entregue a instituições de cariz social indicados pelos jogadores.