O treinador português José Mourinho vai dedicar-se a ajudar as famílias mais necessitadas. Através de um vídeo partilhado nas redes sociais do Tottenham, o técnico mostrou-se disponível para despender um pouco do seu tempo para estar presente no centro de distribuição de alimentos dos spurs. [Vídeo: Tottenham]