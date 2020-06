Do remate em vólei ao desafio de bola na trave: Bruno Fernandes afina pontaria para o regresso da Premier League

A carregar o vídeo ...

Com o regresso da Premier League à porta, Bruno Fernandes e Diogo Dalot procuram alternativas para manter a melhor forma física e técnica. Nas redes sociais, surgiu um vídeo de um treino dos dois internacionais portugueses, o lateral-direito ainda sub-21, num treino com a equipa da 'RH Elite Coaching', que dedica-se a treinos específicos com atletas de alta perfomance. [Vídeo: RH Elite Coaching]