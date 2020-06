Do Seixal ao Dragão o contraste não podia ser maior: adeptos do FC Porto receberam equipa desta forma

A carregar o vídeo ...

O autocarro do FC Porto chegou ao Estádio do Dragão um pouco antes da uma da manhã e à sua espera tinha cerca de 20 adeptos eufóricos, já a 'cheirar' o título de campeão. Uma receção totalmente contrastante com a verificada no Seixal , onde houve lugar a contestação. Recorde-se que a formação de Sérgio Conceição venceu em Paços de Ferreira por 1-0 e aumentou para seis pontos a vantagem sobre o Benfica, derrotado na Madeira (2-0).