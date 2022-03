O Barcelona goleou o Osasuna, por 4-0, em jogo da 28.ª jornada da Liga espanhola, no qual Xavi Hernández foi reagindo de forma contida aos golos apontados pelos catalães. Antes da partida, foi Gavi a brilhar, ao mostrar qualidade técnica no aquecimento. Veja os bastidores do triunfo expressivo dos catalães. [Vídeo: One Football]