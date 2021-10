A carregar o vídeo ...

Bruno Fernandes e Jessie Lingard protagonizaram uma divertida conversa numa viagem de Porsche, no âmbito de uma campanha publicitária da KFC, onde os dois jogadores do Manchester United falaram de vários temas, desde o festejo de Cristiano Ronaldo, as supertições, as músicas preferidas e até as paixonetas da adolescência... (Vídeo Instagram)