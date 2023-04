Do snooker ao ténis de mesa: seleções de Algarve, Lisboa e Porto em convívio no hotel na Festa do Basquetebol

A carregar o vídeo ...

A Festa do Basquetebol não se faz apenas dentro das quatro linhas e as seleções de Algarve, Lisboa e Porto são um dos exemplos disso. As três seleções ficaram hospedadas no mesmo hotel, o 'Janelas do Mar', e costumam conviver depois de jantar, antes de se dirigirem aos quartos para o merecido descanso. Há quem 'troque' o basquetebol pelo snooker ou ténis de mesa por uns minutos e quem até utilize uma bola de basquete para... dar toques.