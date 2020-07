Documentário da 'Marca' mostra os altos e baixos da carreira de Jesé Rodríguez

A carregar o vídeo ...

Jesé Rodríguez, ex-jogador do Sporting, é o protagonista de uma produção de mais de 30 minutos do jornal espanhol 'Marca', onde são revelados os bastidores da carreira do extremo espanhol, que contou com vários altos e baixos. "O futebol e a vida são como uma escada. No início, sobes degraus com facilidade, um por um ou dois por dois, és um jovem e demoras pouco tempo para te levantar. Sentes-te forte e confiante e fazes isso sem esforço. De repente as coisas ficam complicadas. Tropeças e cais. E o que parecia um sonho agora é realidade. E tens problemas para te levantar", começa por dizer Jesé, em jeito de narração. [Vídeo: Marca]