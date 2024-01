'Qué mirás bobo?': documentário da Netflix revela o que se sucedeu na discussão entre Messi e Weghorst

A carregar o vídeo ...

O documentário 'Capitães do Mundo', da Netflix, revela o que se sucedeu e não foi transmitido pelas câmaras na discussão entre Lionel Messi e Weghorst, no final do duelo entre Holanda e Argentina nos quartos de final do Mundial do Qatar, duelo que os argentinos acabaram por vencer no desempate por penáltis. 'Qué mirás bobo?', a pergunta do craque da albiceleste que rapidamente se tornou um meme, teve uma sequência, que este documentário revela em primeira mão. "Foram destruídos. Vai para casa", atirou Leo Messi.